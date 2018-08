Política Primeiro programa eleitoral do PT foi gravado por Lula antes de prisão, diz colunista Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, propaganda terá "forte apelo emocional" e colocará o ex-presidente como "vítima"

O Partido dos Trabalhadores (PT) deixou o primeiro programa da legenda para o horário eleitoral gratuito de rádio e televisão das eleições deste ano já gravado com ex-presidente Lula. A informação é do colunista do jornal O Globo, Lauro Jardim. De acordo com o jornalista, os pedidos de impugnação da candidatura do petista à Presidência da República não serão julgados até o dia 31 de agosto, data que marca o início...