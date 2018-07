Política Primeira trans do vôlei, Tifanny Abreu será candidata a deputada federal pelo MDB Anúncio foi feito durante a convenção do partido no último sábado (28)

Primeira jogadora trans a disputar a Superliga de vôlei, Tifanny Abreu será candidata a deputada federal em São Paulo. O anúncio foi feito durante a convenção do MDB no último sábado (28). Na oportunidade, a atleta disse que decidiu disputar o cargo porque gostaria de promover inclusão. Em entrevista à revista Veja, a jogadora do Sesi Bauru afirmou que escolheu o MDB ...