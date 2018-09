Política Presidente do PSL minimiza fala de Bolsonaro sobre resultado das eleições "O nosso problema com as urnas é que elas não permitem recontagem dos votos, que fica restrita a meia dúzia de técnicos", afirmou

O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, minimizou a fala de ontem, dia 28, do candidato do partido à Presidência, Jair Bolsonaro, que afirmou, em entrevista à TV Bandeirantes, que não aceitará qualquer resultado diferente do que o da sua eleição. Bebiano disse a jornalistas que aguardavam a saída de Bolsonaro do Hospital Albert Einstein que Bolsonaro quis dizer, em s...