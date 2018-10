Política Presidente do PSL diz que OEA tem 'zero credibilidade' e critica chefe de missão A organização disse que o Brasil enfrenta um fenômeno "sem precedentes" em relação a difusão de notícias falsas

O presidente do PSL, Gustavo Bebianno, disse nesta sexta-feira, 26, que a Organização dos Estados Americanos (OEA) tem "zero credibilidade" e que a sua chefe de missão de observadores para as eleições brasileiras, Laura Chinchilla, é "esquerdista". Laura disse, nesta quinta-feira, 25, que o Brasil enfrenta um fenômeno "sem precedentes" em relação a difusão de not...