Política Presidente do PP se reúne com Alckmin em Brasília Encontro teve o objetivo de acertar os detalhes do apoio da sigla à chapa tucana

O presidente do PP, Ciro Nogueira (PI), se encontrou rapidamente com Geraldo Alckmin, pré-candidato à Presidência pelo PSDB, nesta quarta-feira (25), em Brasília para acertar as arestas do apoio do partido à chapa tucana. Questionado ao final do encontro sobre se o PP poderia indicar um nome para disputar como vice na composição, Nogueira respondeu apenas "Josué", em...