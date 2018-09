Política Presidenciáveis gastam R$ 130,4 milhões na campanha eleitoral Metade da verba foi para a produção de programas do horário gratuito

A 12 dias do primeiro turno das eleições, os candidatos a presidente da República já gastaram R$ 130,4 milhões, segundo dados disponíveis no portal do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Pelo menos R$ 64,8 milhões foram destinados à produção de vídeos para a internet e dos programas eleitorais gratuitos, o que representa 49,7% do total. Nesse montante estão incluí...