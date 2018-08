Política Prefeito do PSDB declara apoio a Daniel Vilela Candidato a vice-governadorna chapa do MDB, Heuler Cruvinel anunciou que Edmar Neto, de Acreúna, apoiará projeto de oposição

O prefeito de Acreúna, Edmar Neto, do PSDB, declarou nesta segunda-feira (20) apoio ao candidato do MDB ao governo de Goiás, deputado federal Daniel Vilela (MDB), em detrimento do candidato de seu próprio partido, o governador José Eliton. O anúncio foi feito via redes sociais, em uma postagem no perfil do deputado federal e candidato a vice na chapa de Daniel, Heuler C...