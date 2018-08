Política PRB fecha apoio a Daniel Vilela Partido irá fazer aliança para chapa proporcional e não indicará nomes para a majoritária

O deputado federal e presidente estadual do PRB João Campos confirmou com exclusividade ao POPULAR que o partido irá compor com o MDB e apoiar o deputado federal Daniel Vilela (MDB) na disputa pelo Governo de Goiás. A aliança, contudo, não envolve a indicação de um nome para a chapa majoritária e será apenas para a chapa proporcional. Segundo João Campos, a deci...