Política PPS deve assumir oposição, diz Roberto Freire Partido vai se pautar no próximo governo pela defesa das reformas

O PPS anunciou hoje (9) que pretende ficar na oposição do próximo governo, independentemente da eleição do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, ou do PT, Fernando Haddad. O presidente nacional do PPS, Roberto Freire, via conta pessoal no Twitter, disse que o partido deve defender as reformas e seguir lutando pelo respeito à Constituição. Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º t...