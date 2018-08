Política PP e governo em conflito aberto Troca de acusações faz o clima esquentar entre o partido e a base estadual, com retaliações e previsão de 90 exonerações, que incluem indicados também de PRB e PDT

Em ofensivas e troca de acusações, o clima esquentou entre o PP e a base governista. O partido, que fechou aliança com o MDB do candidato ao governo Daniel Vilela no domingo, criticou ontem a exoneração de 17 auxiliares assinada pelo governador José Eliton (PSDB) em um conjunto de 109 publicadas no Diário Oficial do Estado. A ofensiva não para por aí: estão previstas...