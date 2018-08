Política PP confirma apoio a Alckmin Decisão de apoiar o PSDB foi divulgada nesta quinta-feira (2)

O Partido Progressista (PP) oficializou hoje (2) o apoio à campanha do pré-candidato do PSDB à Presidência da República, Gerado Alckmin. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (2) durante a convenção nacional do partido, em Brasília. Com isso, confirmam-se as expectativas de o chamado Centrão – grupo formado por PR, PRB, Solidariedade e PP – apoiar o ex-governador d...