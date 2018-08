Política Por Bolsonaro, PSL lança 13 candidaturas próprias Partido investe em palanques regionais em busca de mais tempo de TV e maior exposição para o presidenciável

Numa articulação para reforçar a campanha presidencial do deputado Jair Bolsonaro, o PSL lançou 13 candidatos próprios a governador nas eleições deste ano. Levantamento do jornal O Estado de S. Paulo identificou que o partido terá nomes no Acre, em Alagoas, no Amapá, no Ceará, no Espírito Santo, no Maranhão, no Paraná, no Piauí, em Rondônia, em Roraima, em Santa Catariana, e...