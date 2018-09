Política Por 6 votos a 1, TSE indefere candidatura de Lula à presidência Além de Barroso, relator do caso, votaram contra a candidatura do ex-presidente os ministros Og Fernandes, Jorge Mussi, Admar Gonzaga e a presidente Rosa Weber

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) formou maioria na noite desta sexta-feira, 31, contra o registro do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com base no entendimento de que o petista está enquadrado na Lei da Ficha Limpa. A maioria do tribunal também quer impedir Lula de manter atividades de campanha – como o horário eleitoral no rádio e na televisão – até que a...