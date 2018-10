Política Por 2022, Ciro não declara apoio neste 2º turno: "se eu não posso ajudar, não vou atrapalhar" Segundo o candidato do PDT à Presidência da República, “uma razão muito prática”, a qual não revelou o impede de assumir posição na véspera do segundo turno

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, derrotado no primeiro turno, postou hoje (27) um vídeo de pouco mais de 2 minutos para informar ao eleitorado que não vai apoiar a candidatura de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo Palácio do Planalto. Segundo ele, “uma razão muito prática”, a qual não revelou o impede de assumir posição na véspera do segundo t...