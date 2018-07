Política 'Político não pode forçar situação para se tornar candidato sub judice', diz Fux Apesar de não ter citado o ex-presidente Lula, condenado pela Operação Lava Jato e preso, Fux deu a declaração ao ser perguntado se a estratégia do PT, de registrar a candidatura, causava insegurança jurídica na Justiça Eleitoral

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, afirmou na manhã desta terça-feira (31), em Salvador, que "um político enquadrado na Lei da Ficha Limpa não pode forçar uma situação, se registrando, para se tornar um candidato sub judice". As declarações foram dadas em uma escola da capital baiana, onde o ministro p...