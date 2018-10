Política Polícia Federal apreende santinhos de ‘Lula candidato’ Os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral

A Polícia Federal apreendeu nesta terça-feira, 2, material de campanha no qual constava o petista Lula como candidato a presidente da República em Mato Grosso do Sul. Os policiais cumpriram 12 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Tribunal Regional Eleitoral, a pedido da Procuradoria Regional Eleitoral do Estado, nas cidades de Campo Grande, D...