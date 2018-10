O presidente da República eleito Jair Bolsonaro (PSL), vencedor do pleito em 2° turno neste domingo (28), não cumpriu agenda em Goiás durante o período destinado à campanha eleitoral, iniciado em 16 de agosto.

Sua última passagem pelo território goiano foi em 19 de julho, exatamente 18 dias antes do atentado sofrido por ele em Juiz de Fora, no interior mineiro, onde foi esfaqueado, no dia 6 de setembro.

Na ocasião de sua vinda, Bolsonaro esteve em Goiânia, onde participou de um evento com mulheres de seu partido, e em Rio Verde, no Sudoeste do Estado, onde esteve em uma feira agropecuária.

Entre entrevistas e discursos, o pesselista defendeu o porte de arma de fogo para mulheres, demonstrou alinhamento com o agronegócio e declarou que as invasões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) serão consideradas terrorismo em seu mandato. Bolsonaro confirmou também seu apoio ao futuro governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), com quem posou para foto três dias após o final do 1° turno.

POLÊMICA COM CRIANÇA

Foi durante um discurso em cima de um trio elétrico na entrada do aeroporto Santa Genoveva, na capital, que Bolsonaro protagonizou uma das imagens mais reproduzidas e criticadas por seus adversários e por pessoas contrárias à sua candidatura no País e no mundo.

À época como pré-candidato à Presidência e com um boné em homenagem ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele pegou uma menina no colo e ensinou a garota a fazer o gesto de uma arma. Em entrevista ao jornal O Globo, o deputado federal reeleito por Goiás Delegado Waldir (PSL) afirmou que a criança foi dada a ele (Waldir) pelos pais, que pediram para que o gesto fosse feito.

Confira abaixo a entrevista feita pela repórter Karla Araújo, do POPULAR, com Bolsonaro durante sua passagem por Goiás: