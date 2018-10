Política Podemos, PPS, DEM e PR liberam integrantes para apoio no 2º turno No primeiro turno, o Podemos disputou a eleição presidencial com Álvaro Dias, que foi derrotado

A Executiva Nacional do Podemos informou, em nota divulgada nesta quarta-feira (10), que vai se manter neutro no segundo turno da eleição presidencial. De acordo com a nota, militantes, líderes e representantes estão liberados para apoiar um dos presidenciáveis - Jair Bolsonaro (PSL) ou Fernando Haddad (PT). No primeiro turno, o Podemos disputou a elei...