Política PHS declara apoio a Daniel Vilela O anúncio foi feito durante a convenção do MDB neste sábado

O PHS declarou apoio a Daniel Vilela durante a convenção estadual do MDB realizada neste sábado (4), no Oliveira’s Place, em Goiânia. “Daniel me chamou, começamos uma feliz conversa, estaremos juntos nessa campanha. Quero agradecer a todo o apoio que ele vem dando ao partido. Viemos trabalhando nossas chapas, hoje é uma unanimidade dentro do partido o apoio ao Dan...