Política PF instaura novo inquérito para apurar ataque a Bolsonaro O primeiro inquérito, no entanto, indica que o autor do atentado, Adelio Bispo de Oliveira, agiu sozinho

A Polícia Federal (PF) instaurou nesta terça-feira (25) o segundo inquérito para apurar o atentado contra o candidato do PSL à Presidência, deputado federal Jair Bolsonaro (TJ), ocorrido no dia 6 de setembro. O parlamentar levou uma facada no abdômen enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. O primeiro inquérito indica que o autor...