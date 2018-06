Política "Pessoa de maior credibilidade, mas não conversei com ele", afirma Marina sobre Freire O nome foi levantado pelo senador Randolfe Rodrigues (RR) neste fim de semana

A pré-candidata à Presidência da Rede, Marina Silva, disse nesta segunda-feira, 18, que não conversou com o presidente do PPS, Roberto Freire, sobre a possibilidade de ser seu vice. O nome de Freire foi levantado pelo senador Randolfe Rodrigues (RR) neste fim de semana, assim como o do ex-presidente do Flamengo, Bandeira de Mello. "Qualquer discussão de nome, nó...