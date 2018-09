Política Pesquisa indica empate técnico entre Bolsonaro e Haddad no 1º turno Candidato do PSL aparece com 28,2%, enquanto pesquisa tem 25,2% das intenções de voto

Pela primeira vez, os candidatos Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT) aparecem tecnicamente empatados na corrida presidencial , conforme os resultados da pesquisa do instituto MDA encomendada pela CNT (Confederação Nacional do Transporte). O levantamento divulgado neste domingo (30) mostra Bolsonaro com 28,2% das intenções de voto e Haddad com 25,2% da preferência d...