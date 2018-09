Política Pesquisa Ibope aponta que convicção em Bolsonaro cresce impulsionada por voto masculino Após sofrer atentado, candidato do PSL aparece com intenção de voto mais cristalizada na pesquisa divulgada nessa terça

Após o atentado contra o candidato do PSL nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, seu eleitorado se tornou mais convicto – o que reduz as chances de ele ficar de fora do segundo turno – e se concentrou ainda mais no segmento masculino. Os dados são de pesquisa de intenção de voto Ibope/Estadão/TV Globo divulgada na terça-feira, 1...