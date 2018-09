Política Perfil oficial da Alego posta mensagens pró-Bolsonaro no Twitter Posts foram apagados logo que usuários criticaram sequência; presidente da Casa diz que atitude é "inaceitável"

Atualizada às 15h50 de 18/09/2018 O perfil oficial da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) no Twitter postou na tarde desta terça-feira (18) mensagens em defesa do presidenciável do PSL, Jair Bolsonaro. Foram pelo menos sete tweets, a maioria dizendo que Bolsonaro tem 61% e vai vencer no primeiro turno. Os posts foram apagados assim que outros usuário...