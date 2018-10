Política Pela quarta vez, Fernando Haddad visita Lula em Curitiba Desde abril, o ex-presidente está detido na superintendência da Polícia Federal

Desde que assumiu a cabeça de chapa do PT, o candidato Fernando Haddad já viajou quatro vezes para visitar o ex-presidente Lula, detido na superintendência da Polícia Federal em Curitiba. Nesta segunda-feira (1), foi a quarta vez que o candidato do PT à Presidência esteve no prédio da PF. O hábito se repete toda segunda-feira. Após a visita, Haddad vai partici...