Política Pedro Chaves será coordenador geral da campanha de Daniel Vilela O deputado chegou a ser anunciado na disputa ao Senado, mas desistiu no dia seguinte

O deputado federal Pedro Chaves (MDB) será o coordenador geral da campanha do candidato ao governo de Goiás Daniel Vilela (MDB). Pedro chegou a ser anunciado na disputa ao Senado, durante a convenção do partido no último domingo (5), mas desistiu no dia seguinte. Em vídeo publicado em uma rede social, o deputado alegou motivos pessoais e anunciou o colega Angenor Mariano para a vaga. O outro candidato ...