Política PDT confirma apoio a Ronaldo Caiado e abre palanque para Ciro Gomes em Goiás Deputada federal Flávia Morais será candidata à reeleição na chapa de partidos aliados ao Democratas

O PDT confirmou nesta sexta-feira (3), em entrevista coletiva na casa do senador Wilder Morais (DEM), aliança com o Democratas e apoio à pré-candidatura do senador Ronaldo Caiado (DEM) ao Governo de Goiás. Como adiantado pela coluna Giro do POPULAR, a composição foi articulada junto ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, com a intenção de abrir palanque em Goi...