Política PCO mantém Alda Lúcia como candidata ao governo do Estado Sigla chegou a anunciar Alessandro Aquino como cabeça de chapa, alegando impedimento de Alda Lúcia por motivos de saúde

O PCO decidiu manter Alda Lúcia como candidata ao governo estadual. O partido chegou a anunciar Alessandro Aquino no seu lugar, alegando impedimento de Alda Lúcia por motivos de saúde. Segundo nota divulgada pela assessoria de imprensa do partido no domingo (2), Alda Lúcia está restabelecida e em condições de reassumir a candidatura ao governo do Estado. Alessandro Aquino...