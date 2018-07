Política PCB lança chapa pura com Marcelo Lira candidato

O PCB realizou convenção ontem, quando foi oficializada a pré-candidatura ao governo de Goiás do presidente do partido, Marcelo Lira. Também fazem parte da chapa a professora Bruna Venceslau, na vaga para vice, e Magda Borges, para o Senado. De acordo com Lira, o objetivo inicial era fechar aliança com o PSOL, para seguir a orientação nacional. Entretanto, a parceria não ...