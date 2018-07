Política PCB anuncia Marcelo Lira como pré-candidato ao governo de Goiás Partido realiza convenção neste sábado (21), a partir das 9h

O PCB anunciou nesta quinta-feira (19) o professor Marcelo Lira como pré-candidato ao governo de Goiás. O partido realiza convenção neste sábado (21), a partir das 9h, no Edifício Moacir Telles, que fica na Avenida Anhanguera, em Goiânia. “Estávamos conversando com o PSOL, com o objetivo de seguir a aliança nacional. Entretanto, não foi possível continuar por ca...