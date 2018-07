Política Paulo Beringhs deve ser pré-candidato ao governo de Goiás pelo Patriota Partido realiza pré-convenção na próxima terça-feira (17), às 19h

O jornalista Paulo Beringhs deve ser o pré-candidato ao governo de Goiás pelo Patriota. De acordo com o presidente do partido, Raniery Nunes da Silva, Paulo ficou reticente quando o convite foi feito, mas aceitou. “Ele pediu a garantia de que não virão ordens de cima para determinar apoios. A aceitação do partido para a candidatura é quase unânime”, disse o presidente. Ainda segund...