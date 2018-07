Política Patriota lança pré-candidatura de Paulo Beringhs ao governo de Goiás Evento aconteceu na Faculdade Araguaia, em Goiânia

O Patriota lançou nesta terça-feira (17), durante pré-convenção no auditório da Faculdade Araguaia, em Goiânia, a pré-candidatura do jornalista e sociólogo Paulo Beringhs ao governo de Goiás. Beringhs disse que está entusiasmado com o acolhimento do partido e da população. “Entro nesta disputa para fazer o que sempre fiz nos meus programas, que é dar voz ao povo e procurar r...