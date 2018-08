Política Partido Novo e campanha de Bolsonaro pedem que TSE rejeite registro de Lula TSE julga o caso do ex-presidente, preso na Lava Jato, nesta sexta-feira (31)

Os advogados do Partido Novo e do candidato à Presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) fizeram na tarde desta sexta-feira, 31, as sustentações orais para pedir a rejeição do registro de candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Novo e a campanha de Bolsonaro são responsáveis por duas das 16 contestações apresentadas contra a candidatura do p...