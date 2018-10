Política Partido de Ciro quer anular eleições após denúncia de financiamento de campanha contra PT Advogados do partido devem endereçar a solicitação TSE; PT também entra com representação contra fake news

O presidente do PDT, Carlos Lupi, disse nesta quinta-feira, 18, que o partido está preparando uma peça jurídica com a qual irá pedir o cancelamento ou a nulidade das eleições presidenciais de 2018. As justificativas são as denúncias de que empresas financiaram uma campanha contra o PT, de Fernando Haddad, pelo aplicativo de mensagens WhatsApp, publicada h...