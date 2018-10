Com 98,79% das urnas apuradas, o novo governador do estado do Paraná é Ratinho Júnior (PSD). Ele venceu a disputa para o governo do Paraná, com 60,08% dos votos válidos. A atual governadora Cida Borghetti (PP) ficou em segundo lugar, com 15,54% dos votos válidos. Os votos brancos somam 5,53% e os nulos, 8,24%. E ao todo, 16,97% não compareceram às urnas.

Natural de Jandaia do Sul, tem 37 anos. É formado em Propaganda e Marketing pela Faculdade Internacional de Curitiba e pós-graduado em Direito do Estado pela Universidade Católica de Brasília. Ratinho Jr. é filho do apresentador de televisão Carlos Massa, o Ratinho. Ele estreou na política com 21 anos, quando foi eleito deputado estadual pelo PSB, no Paraná. Em 2006, concorreu a deputado federal, pelo PPS, e conquistou uma vaga na Câmara Federal. Em 2014, elegeu-se deputado estadual, com mais de 300 mil votos, a maior votação do Paraná.

Para o senado, foram eleitos Professor Oriovisto Guimarães (Podemos), com 29,23%, e Flávio Arns (Rede), com 23,06% dos votos válidos. O atual senador, Roberto Requião (MDB), não foi reeleito. Ele obteve 14,98% dos votos. (Dayrel Godinho é estagiário do convênio GJC e PUC Goiás)