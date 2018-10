Política Para Haddad, instituições não estão reagindo a ameaças à democracia Ele se referiu a afirmação do adversário de “varrer do mapa os bandidos vermelhos do Brasil”

O candidato à Presidência do PT, Fernando Haddad, disse hoje (22) que as instituições brasileiras não estão reagindo à altura das ameaças contra a democracia proferidas pelo seu adversário Jair Bolsonaro (PSL) e seus apoiadores. Ele se referiu a afirmação do adversário de “varrer do mapa os bandidos vermelhos do Brasil”. “Ontem, o discurso dele transmitido na [Av...