Ao longo das eleições do segundo turno em Goiás, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral (TRE), 159 urnas foram trocadas, sendo 39 em Goiânia. “Houve um pane na parte de dispositivo que fez com que elas parassem de funcionar”, explica o secretário de tecnologia do tribunal Dory Gonzaga Rodrigues. Em relação aos registros de crimes eleitorais, foram 33, entre sábado e domingo, principalmente de boca de urna.

De acordo com o presidente do TRE, Carlos Escher, as eleições de 2018 foram caracterizadas pelas fake news. “No meu ponto de vista as fake news não influenciaram os resultados de hoje, mas as redes sociais foram de total importância para as campanhas. Mais uma vez o TRE mostrou a credulidade das urnas nessa festa da democracia brasileira”, aponta.