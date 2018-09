Política Padre Marcelo Rossi não divulgou áudio com apoio a Bolsonaro Religioso publicou um vídeo nas redes sociais desmentindo a postagem de apoio ao candidato do PSL

O Projeto Comprova é uma coalização de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022. É falsa a informação de que o padre Marcelo Rossi apoia o candidato à Presidência pelo PSL, Jair Bolsonaro. Um áudio atribuído ao religioso que circula no Wha...