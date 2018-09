Política “O time do Lula em Goiás está completo”, diz Kátia Maria durante sabatina na TV Anhanguera A candidata petista ao governo de Goiás não acredita que existam altos índices de rejeição ao Partido dos Trabalhadores no Estado

“O time do Lula em Goiás está completo”, afirmou a candidata ao governo pelo PT, Kátia Maria, durante sabatina na TV Anhanguera a manhã desta segunda-feira (10). Sabatinada por Lílian Lynch e Luciano Cabral, âncoras do JA1; Matheus Ribeiro, apresentador do JA2; e Jackson Abrão, comentarista política da TV Anhanguera, os jornalistas comentaram sobre plano ...