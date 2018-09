Política 'O senhor ficou doente e foi pro Sírio-Libanês. E o povo?', questiona Daciolo sobre problema de Ciro Candidatos debateram situação do pedetista, que passou a noite internado em São Paulo, durante encontro com os presidenciáveis promovido pelo SBT, a Folha de S. Paulo e o UOL

Durante o primeiro bloco do debate SBT/Folha de S. Paulo/UOL com os presidenciáveis, realizado na tarde desta quarta-feira (26), o candidato Cabo Daciolo (Patriota) questionou Ciro Gomes (PDT) sobre sua estadia durante a noite da última terça (25) e esta madrugada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para o tratamento de problemas na próstata. "O senhor ficou ...