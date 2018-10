Política 'O senhor é um almofadinha', diz Weslei Garcia para Daniel Vilela em debate Governadoriáveis discutiram sobre emprego em dinâmica de encontro promovido pela TV Anhanguera

O governadoriável Weslei Garcia (PSOL) partiu para o ataque contra Daniel Vilela (MDB) ao final do primeiro bloco do debate da TV Anhanguera com os candidatos ao Executivo estadual, na noite desta terça-feira (2). Ao questionar o emedebista sobre emprego e ouvir sua resposta, Garcia afirmou, em sua réplica, que Vilela presidiu a comissão que aprovou a Reforma Trabal...