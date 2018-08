Política O que dizem os candidatos sobre combate ao crime organizado?

Com críticas como a falta de investimentos do Estado em tecnologias voltadas à Segurança Pública, nas condições de trabalho e nos serviços de inteligência, a maioria dos candidatos ao governo de Goiás defende maior integração do trabalho das polícias e mais recursos para ampliar o combate ao crime organizado. Apontando números divergentes, enquanto o atual governador e cand...