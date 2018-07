Política O que é permitido e o que é proibido no dia da eleição? Veja quais são as regras. O primeiro turno acontece no dia 7 de outubro

O primeiro turno das eleições 2018 acontecerá no dia 7 de outubro e, nesta data, o eleitor precisa ficar atento ao seu comportamento para evitar possíveis problemas com a Justiça Eleitoral. Para saber quais são as regras para eleitores, o que é permitido e o que é proibido pela legislação brasileira no dia da votação, confira as perguntas e respostas abaixo: Os eleitores podem le...