Neste domingo (28), os brasileiros retornam às urnas para decidir quem será o próximo presidente do Brasil. Além disso, os eleitores vão escolher seus governadores em 14 Estados. Já em Goiás, os municípios de Davinópolis, Divinópolis, Planaltina de Goiás, Serranópolis e Turvelândia terão eleições suplementares para o cargo de prefeito.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Para informar os eleitores nesse dia tão importante para a democracia brasileira, o site do POPULAR estará aberto para todos os internautas. O leitor poderá acessar e ler, quantas vezes quiser, todas as reportagens da versão impressa, colunas, artigos, e as matérias no site sobre o que acontece em Goiás e nas principais capitais do País.

“Com o compromisso de prestar serviços à população, O POPULAR volta a abrir seu conteúdo integralmente no dia das votação do segundo turno para que o leitor possa se informar com profundidade sobre seu candidato. Na tela de apuração, será possível acompanhar em tempo real o resultado das urnas, uma experiência de muito sucesso no primeiro turno, com excelente receptividade entre os leitores”, afirma a editora-executiva Silvana Bittencourt.

Assim como ocorreu no primeiro turno, o leitor contará ainda com a cobertura em tempo real das zonas de votação, boletins ao vivo da Central das Eleições no Facebook e no opopular.com.br, análises de cientistas políticos e de jornalistas da casa, e plantões diretamente do TRE-GO.

“Em tempos de fakes, O POPULAR quer levar informação de qualidade para seus assinantes como também para os eleitores em geral”, diz o editor online, Frank Martins.

E, a partir do fechamento das urnas, os resultados da votação para governadores e prefeitos em todo o país estarão disponíveis no site. A Central das Eleições entra ao ar às 17h trazendo os números e análises do pleito.

Como o Acre tem uma diferença em seu fuso de duas horas a menos para Brasília, os resultados da apuração para o cargo de presidente da República só poderão ser divulgados a partir das 17 horas de Rio Branco. Com isso, os dados dos presidenciáveis, destacando os resultados em Goiânia e Goiás, estarão disponíveis no site do POPULAR a partir das 19 horas.

Na segunda-feira, o leitor terá na edição impressa do POPULAR a cobertura completa do dia de eleição e análises do futuro do cenário político brasileiro.

Colaboração

Durante todo o domingo, a redação do POPULAR e a Central das Eleições estarão disponíveis para receber colaborações pelo WhatsApp no número (62) 9-9995-2795. Os leitores podem enviar fotos, vídeos e comentários de flagrantes e situações vividas e presenciadas por eles no dia do pleito.

Primeiro turno

Com a cobertura do primeiro turno das eleições 2018, o site e as redes sociais do POPULAR tiveram o maior número de visualizações já registrado em um só dia: foram quase 5 milhões de usuários impactados, de acordo com as ferramentas Google Analytics, Facebook, Instagram e Twitter.

O site do POPULAR chegou a ter mais de 19 mil usuários simultâneos e somou 3.875.235 visualizações de páginas no total. As lives no Facebook, que também foram exibidas com destaque na home do jornal, tiveram 256.902 pessoas alcançadas. Os Stories, no Instagram, do dia de votação foram vistos 142.914 vezes. Já as postagens no Twitter contaram com mais de meio milhão de views. Somando-se todos esses números, chega-se ao representante resultado de 4.780.541 visualizações/impacto apenas em um dia.