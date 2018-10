Com a cobertura do primeiro turno das eleições 2018, o site e as redes sociais do POPULAR tiveram o maior número de visualizações já registrado em um só dia: foram quase 5 milhões de usuários impactados, de acordo com as ferramentas Google Analytics, Facebook, Instagram e Twitter.

Veja como foram os votos na sua cidade para presidente, governador, senador e deputados no 1º turno

Com uma cobertura completa e dinâmica sobre a votação e as apurações, com foco na mobilidade e no multitelas, oferecendo conteúdo totalmente aberto para todos os leitores, assinantes ou não, mais de 90% dos acessos vieram de celulares, seguidos de desktops e de tablets.

O pico de acessos se deu entre 17h e 19h30, quando já havia números sobre a apuração nos âmbitos estaduais, mas o país ainda estava à espera dos primeiros resultados na disputa presidencial. O site do POPULAR chegou a ter mais de 19 mil usuários simultâneos nele e somou 3.875.235 visualizações de páginas no total.

Neste pleito, a cobertura contou com o 'Central das Eleições', boletim de hora em hora em que a equipe de jornalismo do POPULAR acompanhou o dia de votação em Goiânia e pelo Brasil, além de trazer notas de bastidores, análises políticas, entrevistas e acompanhamento da apuração com profissionais da casa e convidados. As lives no Facebook, que também foram exibidas com destaque na home do jornal, tiveram 256.902 pessoas alcançadas.

Os Stories, no Instagram, do dia de votação foram vistos 142.914 vezes. Já as postagens no Twitter contaram com mais de meio milhão de views. Somando-se todos esses números, chega-se ao representante resultado de 4.780.541 visualizações/impacto apenas em um dia.

Com uma ferramenta de apuração em tempo real, em que os eleitores podiam acompanhar a apuração para todos os cargos e em todas as cidades brasileiras, a principal origem de tráfico no site do POPULAR veio do Estado de Goiás, seguido de Brasília e os estados do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais.