Política O POPULAR lança canal especial para cobertura eleitoral Integração das edições impressa e digital reunirá dados diversos e informações para municiar os cidadãos sobre os candidatos e para um voto consciente

Convicto de que informação é um pressuposto básico para o voto consciente, O POPULAR lança hoje em sua plataforma digital um canal especial sobre as eleições de 2018, onde reunirá dados diversos para municiar os eleitores a decidir corretamente. O projeto integra as edições impressa e digital, com cobertura completa sobre um tema de inquestionável relevância, com a p...