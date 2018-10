Com informações do G1

Quem se ausentar da votação no segundo turno, no próximo domingo (28), poderá justificar o não comparecimento à urna eletrônica via internet. A medida vale também para quem não participou do primeiro turno, no último dia 7.

A justificativa poderá ser feita no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Devem ser informados no portal o número do título de eleitor, nome completo, data de nascimento, e-mail e o motivo da abstenção. Uma cópia digital de, pelo menos, um documento que comprove a ausência na votação (atestado médico, bilhete de viagem ou declaração comprovando trabalho em regime de plantão) deverá ser anexada. Um juiz eleitoral fará análise do caso para aprovar ou não a justificativa.

O prazo para fazer a declaração pela internet é de até 60 dias após o dia do pleito. Para os ausentes no primeiro turno, o período termina em 6 de dezembro. Já para os faltantes no segundo turno, o prazo acaba em 27 de dezembro. Para cada turno da eleição, uma justificativa diferente deverá ser realizada.

A justificativa que for feita pelo site do TSE deverá passar por aprovação de um juiz eleitoral para ter validade. O eleitor poderá acompanhar no mesmo local o andamento da solicitação.

MULTA EM CASO DE PERDA DO PRAZO

Aqueles eleitores que perderem o prazo de justificativa de ausência na votação deverão pagar multa para regularizar o título eleitoral. O valor da taxa pode variar de R$ 3,51 a R$ 35,10.

Após o pagamento da multa, o eleitor precisará levar o comprovante até um cartório eleitoral para a conclusão da regularização. O boleto pode ser emitido aqui.

Deixar de justificar o voto e não regularizar o título eleitoral veda ao cidadão a possibilidade de tirar passaporte, receber salário atuando no funcionalismo público, tomar empréstimos em bancos estatais, tomar posse em cargo público e também se matricular em instituições de ensino ligadas ao governo.