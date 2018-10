A terceira e última rodada da pesquisa de intenção de votos no Tocantins, realizada pelo Ibope/ TV Anhanguera, aponta a reeleição do governador Mauro Carlesse (PHS) ainda no primeiro turno das Eleições Gerais, com 57% do votos válidos, ou seja, excluídos os votos brancos, nulos e indecisos. O levantamento mostra Carlos Amastha (PSB) com 34%, Márlon Reis (Rede) com 6%, César Simoni (PSL) com 2% e Bernadete Aparecida (PSOL) com 1%.

Acompanhe em tempo real a apuração das eleições 2018 pelo O POPULAR

Quando são considerados os votos totais, Carlesse aparece com 52% das intenções de voto, seguido por Amastha com 31%, Márlon com 5%, Simoni com 2% e Bernadete 1%.

Na comparação com a rodada anterior, realizada no dia 21 do mês passado, Amastha foi o candidato que apresentou maior oscilação, um crescimento de três pontos percentuais. Já Carlesse subiu dois pontos, e o candidato Márlon Reis apresentou queda de dois pontos percentuais. Simoni e Bernadete se mantiveram no mesmo patamar. Os que responderam que votariam em branco ou nulo alcança 5%, um ponto percentual a menos que na rodada anterior, e os que não souberam ou não responderam somam 3%, dois pontos percentuais a menos que em setembro.

Rejeição

Quando perguntados em quais candidatos os entrevistados não votariam de jeito nenhum, 26% dos eleitores apontaram o ex-prefeito da Capital Carlos Amastha. A candidata Bernadete é a segunda mais rejeitada, com 25%, seguida por Simoni com 23%, Márlon com 20% e Carlesse com 17%.

Os que disseram que poderiam votar em todos somam 11% e os que não souberam ou preferiram não opinar 16%. Nesta questão, os entrevistados puderam citar mais de um nome e por isso a soma dos percentuais ultrapassa 100%.

Sem uma simulação de segundo turno considerando os votos totais entre os dois governadoriáveis mais bem colocados na pesquisa, Carlesse e Amastha, o governador teria 56% das intenções de voto enquanto o ex-prefeito teria 36%. Neste cenário 6% disseram que votariam em branco ou nulo e 2% preferiram não opinar.

A pesquisa, contratada pela TV Anhanguera, foi realizada entre os dias 4 e 6, quando foram ouvidos 812 eleitores. A margem de erro estimada do levantamento é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança é de 95%. Isso significa que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem o atual momento eleitoral. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral do Tocantins sob o número TO - 05629/2018.