Política No RJ, Witzel cai para 56% dos votos válidos e Paes sobe a 44%, diz pesquisa O montante de brancos e nulos permaneceu em 11% e o de indecisos, em 6%, aponta Datafolha

A intenção de voto no candidato do PSC ao governo do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, caiu cinco pontos porcentuais em uma semana, de 61% para 56% dos votos válidos, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada na noite desta quinta-feira, 25. Por sua vez, o ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) subiu de 39% para 44% no m...