Política No primeiro dia do segundo turno, Haddad visita Lula para discutir estratégia A primeira agenda oficial do candidato do PT à Presidência é uma reunião com o ex-presidente na carceragem da PF em Curitiba

Fernando Haddad já está em Curitiba para uma visita ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preso e condenado na Lava Jato, que cumpre pena na Superintendência da Polícia Federal. É o primeiro ato da agenda oficial do candidato do PT à Presidência após receber 29,3% dos votos no domingo contra 46,1% de Jair Bolsonaro (PSL). Assim que eleito...